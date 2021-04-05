Azerbaycan TB2 SİHA’ların Dağlık Karabağ'da hedefleri vurduğu anları paylaştı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın askeri hedeflerini yerle bir eden Bayraktar TB2 SİHA’ların o anlara ilişkin görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan’a ait askeri hedeflerin Bayraktar TB2 SİHA’ları ile vurulma anlarının görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan vurma anlarını paylaştı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’ları ve SU-25 savaş uçaklarının Ermenistan güçlerine ait askeri hedefleri vurma görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Ermenistan ordusuna ait hedeflerin nokta atışıyla yok edildiği görülüyor.
Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekildi
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 44 gün süren ve Ermenistan’ın yenilgisi ile sonuçlanan savaştan sonra, Rusya’nın arabulucuğuyla iki ülke arasında Ermenistan’ın yenilgiyi kabul ettiği ve işgal ettiği topraklardan geri çekilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.