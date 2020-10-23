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Aktüel Azerbaycan ordusu, bu gece önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı
Aktüel

Azerbaycan ordusu, bu gece önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:04:41 -
Azerbaycan ordusu, bu gece önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.


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