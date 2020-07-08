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Aktüel

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TBMM Başkanı Şentop'u kutladı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:51:52 -
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TBMM Başkanı Şentop'u kutladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u kutladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Gafarova, Şentop'u telefonla arayarak kutladığını ve başarılar dilediğini bildirdi.

Gafarova, mevkidaşıyla iki kardeş ülkenin yasama organları arasındaki ilişkilerin bundan sonra daha da geliştirilmesi için yorulmadan çalışma niyetlerini ve kararlılıklarını tekrar teyit ettiklerini belirtti.

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