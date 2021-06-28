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Dünya Azerbaycan dünyaya ilan etti: Bizi savaşa Türkiye hazırladı
Dünya

Azerbaycan dünyaya ilan etti: Bizi savaşa Türkiye hazırladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, kendilerini Dağlık Karabağ savaşına Türkiye'nin hazırladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 14:32:00 -
Azerbaycan dünyaya ilan etti: Bizi savaşa Türkiye hazırladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, savaşın bir ordu için imtihan olduğunu belirterek, "Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hazırladı" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun gösterdiği yüksek cesaret ve vatanseverlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) büyük rolü olduğunu söyledi.

Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki başarısını yakından takip ettiğini belirterek, "Savaş bir ordu için imtihandır. Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kabiliyet, cesaret ve vatanseverlikte Türkiye'nin büyük rolü oldu" dedi.

Şuşa Beyannamesi ile iki ordu arasında yüksek seviyede entegrasyonunun sağlanacağını vurgulayan Hasanov, edindikleri tecrübeleri dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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