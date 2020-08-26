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Aktüel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Ermenistan kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor"
Aktüel

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Ermenistan kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:05:20 -
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Ermenistan kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor"

MOSKOVA (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın kışkırtıcı eylemelerde bulunduğunu söyledi.

Bayramov, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karabağ meselesinin çözümünde ilerleme kaydedilmediğine dikkati çeken Bayramov, "Ermenistan, uluslararası alanda tanınan topraklarımızın yüzde 20'sini işgal altında tutmaya devam ediyor. Bu topraklardan Azerbaycanlılar kovuluyor ve evlerine Orta Doğu ülkeleri dahil dışarıdan Ermeniler yerleştiriliyor. Bu, Cenevre Sözleşmeleri dahil uluslararası yasaların ihlalidir." dedi.

Bayramov, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 senedir bu konuda müzakereleri sürdürdüğüne işaret ederek, meselenin barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında temmuz ayında çatışmaların yaşandığını hatırlatan Bayramov, "Ermenistan, AGİT himayesindeki barış sürecini baltalamaya devam ediyor. Ermenistan'ın yıkıcı pozisyonu, durumun kötüleşmesine neden oldu. Ermenistan, Azerbaycan'ın hem askeri pozisyonlarına hem de sivillerin yaşadığı köylere saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait toprakları ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "Ermenistan, kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor. Bunun birkaç nedeni var. Ermenistan yönetimi, salgınla mücadelede kötüleşen iç siyasi ve sosyal sorunlarından dikkati başka yönlere çekmeye çalışıyor." diye konuştu.

- "Temmuzdaki olayların ileride tekrarlanmayacağını umuyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Karabağ meselesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları dahil uluslararası toplum tarafından kabul gören kararlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin, "Temmuzdaki olayların ileride tekrarlanmayacağını umuyoruz. İlgili ülkelerle buna katkıda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 12 asker şehit olmuş, 1 sivil ölmüştü.

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