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Aktüel

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Zakir Garalov’un görev süresi doldu

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Zakir Garalov’un görev süresi doldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:18:20 -
Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Zakir Garalov’un görev süresi doldu

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Zakir Garalov’un görev süresi doldu.


Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Zakir Garalov’dan boşalan koltuğa ise Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı Kamran Aliyev aday gösterildi. Başsavcı atanmasıyla ilgili Milli Meclis’in bugünkü genel kurulunda oylama yapıldı. Kamran Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısının atanmasıyla ilgili konu oylanarak kabul edildi. Mevzuata göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis’in rızasıyla Kamran Aliyev’in atanmasına ilişkin bir kararname imzalayacak.


Görev süresi dolan Zakir Garalov, Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı görevini 2000 yılından itibaren sürdürüyordu.

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