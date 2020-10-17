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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 03:13:47 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.
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