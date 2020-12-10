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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir"
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:12:11 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir"
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