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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır.”
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır.”

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:07:31 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır.”
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