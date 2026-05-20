  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kara kıtayı kasıp kavuran Ebola salgını Avrupa kapılarına dayandı! Aşısı ve tedavisi olmayan gizemli varyant dehşet saçıyor! Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..!
Sağlık Az uyuyanlara müjde: 'Telafi uykusu' erken ölüm riskini düşürüyor!
Sağlık

Az uyuyanlara müjde: 'Telafi uykusu' erken ölüm riskini düşürüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Az uyuyanlara müjde: 'Telafi uykusu' erken ölüm riskini düşürüyor!

Uykusuz geçen gecelerin telafisi sandığımızdan çok daha önemli olabilir. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, yetersiz uykunun ardından uyunan ekstra saatlerin sağlığı koruduğunu ve 'telafi uykusu' alan kişilerin erken ölüm riskinin belirgin şekilde düştüğünü ortaya koydu.

Tsinghua Üniversitesi bünyesinde çalışan uyku araştırmacısı Şiaoyu Li ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, 85 binden fazla kişinin uyku verileri incelendi. Bulgular, kısa süreli uyku kaybı sonrası daha uzun uyuyan kişilerin, sonraki yıllarda ölüm riskinin düzenli uyku alanlara yakın seviyede kaldığını ortaya koydu. Araştırma, bilim dergisi Nature Communications’ta yayımlandı.

TELAFİ UYKUSU KISA SÜRELİ UYKU KAYBINI KISMEN DENGELİYOR

Araştırmacılar, toplamda 574 binden fazla geceye ait uyku verisini analiz etti. Katılımcıların önemli bölümünün bazı geceler normalden daha az uyuduğu görüldü. Ancak bu kişilerin yaklaşık yarısı, ertesi gece ortalama 1 saat daha fazla uyuyarak bir tür ‘telafi uykusu’ aldı.

Bilim insanları, kısa uyku sonrası hiç ekstra uyumayan kişilerin, takip edilen 8 yıllık süreçte ölüm riskinin yaklaşık yüzde 15 daha yüksek olduğunu belirtti. Buna karşılık ekstra uyku alan kişilerde riskin belirgin şekilde düştüğü görüldü.

Ottawa Üniversitesi’nde uyku uzmanı olarak görev yapan Jean-Philippe Chaput, bulguların dikkat çekici olduğunu ancak bunun sürekli az uyumanın güvenli olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Chaput, "Bu çalışma, telafi uykusunun kısa süreli uyku kaybını kısmen dengeleyebileceği fikrini destekliyor" dedi.

Uzmanlar, araştırmanın gözlemsel olduğunu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını vurguladı. Araştırmaya göre özellikle doğal olarak kısa uyuyan kişilerde uyku eksikliğinin etkileri daha belirgin ortaya çıktı.

KRONİK HASTALIKLARA ETKİSİ

Araştırmacılar, telafi uykusunun çoğunlukla hafta sonu yerine hafta içinde gerçekleştiğini belirtti.

Washington Üniversitesi’nde uyku araştırmaları üzerine çalışan Nathaniel Watson, insanların kaybettikleri uykuyu mümkün olan en kısa sürede geri almaya çalıştığını söyledi. Watson, "Bu durum modern yaşamı daha iyi yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları gelecekte, telafi uykusunun kalp hastalıkları, diyabet ve nörolojik sorunlar üzerindeki etkilerini daha detaylı incelemeyi planlıyor.

Akşam yemeği uykunu da iştahını da bozuyor
Akşam yemeği uykunu da iştahını da bozuyor

Sağlık

Akşam yemeği uykunu da iştahını da bozuyor

Azı da fazlası da zarar: Uyku düzeni bozulunca yaşlanma hızlanıyor
Azı da fazlası da zarar: Uyku düzeni bozulunca yaşlanma hızlanıyor

Sağlık

Azı da fazlası da zarar: Uyku düzeni bozulunca yaşlanma hızlanıyor

Gece kulaklıkla uyku: Sessizlik kulak sağlığını tehdit ediyor
Gece kulaklıkla uyku: Sessizlik kulak sağlığını tehdit ediyor

Sağlık

Gece kulaklıkla uyku: Sessizlik kulak sağlığını tehdit ediyor

Uykuya ilaç değil çözüm: Eller ve ayaklar anahtar olabilir
Uykuya ilaç değil çözüm: Eller ve ayaklar anahtar olabilir

Sağlık

Uykuya ilaç değil çözüm: Eller ve ayaklar anahtar olabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23