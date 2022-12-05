Az önce açıklandı! Türkiye 50 yıldır böylesini görmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Küresel finansal krizden sıyrılarak büyüyen Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı bilmiştir. Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırsa da engeleyemedi. Kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Türkiye için büyük düşünüyor, devrim niteliğinde atacağımız adımlar için heyecan duyuyoruz.

Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içerikli. Bütçemiz kalem kalem genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi.

Yatırım ve istihdam hedefli bir Bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma’nın, TCG- Anadolu’nun, TÜRKSAT 6 A’nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek, tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir. Yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceğiz.

ABD merkez bankası faiz artışının azalacağını belirtti. Dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,22 büyümesi bekleniyor. Büyüme cephesindeki benze tespitler diğer uluslararası kurumlar tarafından da yapılıyor. Sertleşen koşullara rağmen OECS yüzde 5,7 büyüme bekliyor. Başta ABD-Çin ihtilafı olmak üzere yoğunlaşan üretim merkezleri yeterli kalmamıştır. Türkiye rekabet avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir.

Son 50 yılın en büyük büyüme rakamı

Küresel risklerin başında Avrupa'daki enerji krizi var. Küresel finansal krizden sıyrılarak büyüyen Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı bilmiştir. Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır.

Yılın ikinci yarısında aylık enflasyonun ilk yarısına göre düştüğü görülüyor. Enflasyonun ilerleyen dönemde gerileyeceği öngörülüyor.

İhracatımızın 253 milyar dolar ulaşmış olması çok önemli. Küresel jeopolitik gerilimlerin olumsuz yansımaları olmuştur. Enerji fiyatları ülkemizi etkilediği gibi diğer ülkeleri de etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde attığımız adımların meyvesini vermesi ile cari işlemlerin dengeye kavuşacağı öngörülüyor. Finansal sistemimiz güçlü yapısını sürdürmektedir. Ülkemiz ekonomisi istikrarlı ve güçlü tutmaya devam edeceğiz.