Ayvar sosu nasıl yapılır? Boşnak Ayvarı yapımı

Asıl ismi ajvar olan ayvar sosu kahvaltıların lezzetli bir seçeneğidir. Kışlık hazırlıklarının yapıldığı bu gğnlerde ayvar sosu da kışlık olarak hazırlanarak tüketilebilir. Peki bir Boşnak lezzeti olan ayvar sosu nasıl yapılır? İşte Boşnak Ayvarı yapımı...

Ayvar sosu yapılışı

Malzemeler

2 adet orta boy patlıcan

4 adet domates

3 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı acı pul biber

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Yapımı

Patlıcan ve kırmızı biberleri közleyip kabuklarını soyun.

Soğan ve sarımsağı küçük küçük doğrayıp ve sıvı yağda kavurun.

Domatesleri blender’dan geçirip soğanlara ekleyin.

Domateslerin suyunu çekmesine yakın, közlenmiş patlıcan ve kırmızı biberleri küçük küçük doğrayıp domatesin üzerine ilave edin.

Suyunu çekince ocaktan alın ve robottan geçirin.

Kavanoza koyduğunuz patlıcan sosunu 1 hafta içinde tüketecekseniz üzerine zeytinyağı dökün.

Eğer sosu kış için yapıyorsanız robottan geçirdikten sonra kışlık domates yapar gibi ocağa alın pişirin.

Kaynamaya başladıktan sonra kavanozlara koyun ve ağzını sıkıca kapatarak ters çevirin.

Soğuyuncaya kadar bekletin.