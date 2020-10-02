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Aktüel Ayvalık'ta yanan orman arazilerinde ağaçlandırma çalışmaları yapılacak
Aktüel

Ayvalık'ta yanan orman arazilerinde ağaçlandırma çalışmaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:15:27 -
Ayvalık'ta yanan orman arazilerinde ağaçlandırma çalışmaları yapılacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki hafta önce meydana gelen ve 53 hektar ağaçlık alanın yandığı orman yangını sonrasında, zarar gören yerlerde ağaçlandırma için teknik çalışmalara başlandı.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında 40 hektarı orman arazisi, 13 hektarı ise Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan bölgelerde yanan alanlar, yapılacak çalışmalarla yeniden yeşillendirilecek.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisinde kalan bölgede ağaç dikimi yapılması, diğer bölgelerde ise toprağın bol miktarda tohumlanıp kendi haline bırakılarak çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Kızılçam ile donatılması planlanan yanan ormanlık alanların yol kenarlarında ise toprak yapısına uygun selvi, sedir ve kavak ağacı fidanları dikilecek.

Yanan yerlerde yapılacak çalışmalarla, zarar gören ağaçların belirlenerek mühürleneceği, ardından dikim çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.



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