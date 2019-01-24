0553 313 94 23

Ayvalık’ta yağmur tarihi evleri yıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, tarihi 3 evin, ön cephelerindeki duvarlarını yıktı.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:42
Ayvalık’ta yağmur tarihi evleri yıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan yağış etkisini bugün de sürdürdü. Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Hayrettin Paşa ve İsmet Paşa mahallelerindeki 3 tarihi evin ön cephelerinin duvarları yıkıldı. Evlerin boş olması ve olay anında yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi.

Yıkılan duvarların enkazları, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı. Belediye ekipleri, yıkılan binaların çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:42
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık
  3. şiddetli yağmur
  4. tarihi evler yıkıldı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan-Preca ortak basın toplantısı
    1. Erdoğan-Preca ortak basın toplantısı
    2. Türk futbolunda flaş gelişme!..
    3. Çocuğun parmağına sıkışan somunu..
    4. Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz..
    5. Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
    6. Komşu'dan Maduro'ya destek mesajı!
    7. BAU Global mezunları Londra’da buluştu
    8. Ordu'da şofbenden sızan gazdan..
    9. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    10. Rusya'nın gizemli projesi görüntülendi
    11. Eski Ukrayna Devlet Başkanı..
    12. Muğla'da şiddetli yağış ve fırtına..
    13. Beşiktaş'ın eski futbolcusu ölü bulundu
    14. Beşiktaş, Erzurumspor maçı..
    15. Baltalı cinayet sanığı hakim karşısında
    16. Uçağı kaybolan Emiliano Sala'dan kötü..
    17. SPK haftalık bülteni
    18. Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
    19. Kapısı açık cipte para dolu çanta..
    20. Yunanistan'da Maduro'ya destek..
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!