Ayvalık’ta yağmur tarihi evleri yıktı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, tarihi 3 evin, ön cephelerindeki duvarlarını yıktı.24 Ocak 2019 Perşembe 18:42
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan yağış etkisini bugün de sürdürdü. Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Hayrettin Paşa ve İsmet Paşa mahallelerindeki 3 tarihi evin ön cephelerinin duvarları yıkıldı. Evlerin boş olması ve olay anında yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi.
Yıkılan duvarların enkazları, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı. Belediye ekipleri, yıkılan binaların çevresinde temizlik çalışması yaptı.
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