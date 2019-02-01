Aytemiz’den akaryakıtta self servis dönemi Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, self servis hizmetini kullanan tüketicilerin motorinin litresini 20 kuruş; benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan satın alabileceğini söyledi.

Akaryakıt sektörünün önde gelen oyuncularından Aytemiz, self servis adalarını 30 istasyonda hizmet sundu. Tüketicilerin kendi araçlarına yakıtlarını doldurmalarına, pompada ödeme yapmalarına imkân tanıyan adalarda avantajlı fiyatlar uygulanacak. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, self servis hizmetini kullanan tüketicilerin motorinin litresini 20 kuruş; benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan satın alabileceğini dile getirerek, “50 litre hacmi olan bir depoyu düşündüğümüzde, bu miktarlar bir dolumda yaklaşık 10 liralık tasarruf anlamına geliyor” dedi.



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