Aytemiz Alanyaspor'da transfer - Turuncu-yeşilli takım, İtalya'nın Chievo takımından Joel Obi'yi kadrosuna kattı

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, İtalya'nın Chievo takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi'yi transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İtalya'nın Chievo takımının orta saha oyuncusu 27 yaşındaki Nijeryalı Joel Obi'nin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı açıklandı. Obi için imza töreninin ileriki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.