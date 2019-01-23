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Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşındaki Ayşen Gruda, hayatını kaybetti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:06
Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden az sonra resmi bir açıklama yapılacak..

Basın mensupları yapılacak açıklama için hastaneye davet edildi:

Değerli Basın Mensupları,
Türk Sinema ve Tiyatrosunun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın sağlık durumundaki önemli gelişmeler nedeniyle basın açıklaması 23 Ocak 2019 Çarşamba 15.30’da hastanemizde yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:06
  1. Ayşen Gruda
  2. hastane
  3. oyuncu

YORUM YAZ

  • güle, güle..güle, güle..37 dk önce
    Çok iyi olmuş
  • HaticeHatice39 dk önce
    Hayat bu kadar kisa bugun varsin yarin yoksun inananlara allah rahmet etsin inanmiyanlarin topragi bol olsun
  • Yusuf Yusuf 39 dk önce
    Atesi bol olsun.

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