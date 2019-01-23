Ayşen Gruda hayatını kaybetti
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşındaki Ayşen Gruda, hayatını kaybetti.23 Ocak 2019 Çarşamba 15:06
Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden az sonra resmi bir açıklama yapılacak..
Basın mensupları yapılacak açıklama için hastaneye davet edildi:
Değerli Basın Mensupları,
Türk Sinema ve Tiyatrosunun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın sağlık durumundaki önemli gelişmeler nedeniyle basın açıklaması 23 Ocak 2019 Çarşamba 15.30’da hastanemizde yapılacaktır.
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