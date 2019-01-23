Ayşen Gruda hayatını kaybetti Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşındaki Ayşen Gruda, hayatını kaybetti.

Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden az sonra resmi bir açıklama yapılacak.. Basın mensupları yapılacak açıklama için hastaneye davet edildi: Değerli Basın Mensupları,

Türk Sinema ve Tiyatrosunun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın sağlık durumundaki önemli gelişmeler nedeniyle basın açıklaması 23 Ocak 2019 Çarşamba 15.30’da hastanemizde yapılacaktır.

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