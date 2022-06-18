Aynı yerde buluştular! Meral Akşener PKK elebaşı ile pişti oldu

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı fare deliğinden cennet mekan Sultan II. Abdülhamid Han'a küstahça dil uzattı.

AK Parti-MHP ittifakının sonunun geldiğini iddia eden teröristbaşı şunları söyledi:

"Abdulhamit'in istibdat (baskıcılık) döneminde baskıyı ve zulmü artırdığı söylenir. Gerçekten bütün faşist diktatörler de böyledir. Yıkılma yaklaştıkça ayakta kalmak için baskıyı artırırlar. Onlar da artırıyor. Korkunun ecele faydası yoktur. AKP-MHP iktidarının sonu gelmiştir."

İt gibi saklandığı fare deliğinden salya saçan Duran Kalkan'ın sözleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sultan II. Abdülhamid Han hakkında yaptığı skandal açıklamaları yeniden akıllara getirdi.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında Abdülhamid Han üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Akşener şu rezil ifadeleri kullanmıştı:

"Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgarlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum."