0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Aynı düşünceye sahip ülkelerin kültürlerini yansıtmaları için ortam oluşturacağız"

- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı:"Dünya Göçebe Oyunları'nda bu uğurda emek harcayan, aynı düşünceye sahip olan ülkelerin tarihlerini, oyunlarını, kültürlerini yansıtması için bir ortam oluşturmaya çalışacağız"

20 Nisan 2019 Cumartesi 18:55
"Aynı düşünceye sahip ülkelerin kültürlerini yansıtmaları için ortam oluşturacağız"


ALMATI (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Dünya Göçebe Oyunları çerçevesinde aynı düşünceye sahip olan ülkelerin, tarihlerini, oyunlarını, kültürlerini yansıtmaları için bir ortam oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Kazancı, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 2. Geleneksel Sporların İhyası Uluslararası Etnospor Forumu'nun ilk günündeki "Yükselen bir marka değeri olarak Dünya Göçebe Oyunları; Türkiye 2020 Dünya Göçebe Oyunları için içerik ve genel iyileştirmelere yönelik fikirler" temalı oturumda konuşma yaptı.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun Türkiye’de 3 defa etnospor kültür festivali gerçekleştirdiğini söyleyen Kazancı, bu festivale Türk devletleri ile Katar, Japonya ve diğer ülkeleri davet edeceklerini aktardı.

Kazancı, kültür festivallerinde diğer ülkelere ait sporları, yemek kültürünü ve diğer kültürel faaliyetleri halka sunduklarını ifade ederek, "Burada birinci amacımız bu tür etkinlikler ve tarihi kültürel bilgilerin başta çocuklara, gençlere iletilmesi ve o tarihi geçmişi çocuklarımızın yaşaması ve geleceğe taşıması." dedi.

Türkiye'nin gelecek yıl 4. Dünya Göçebe Oyunları'a ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları'nda bu uğurda emek harcayan, aynı düşünceye sahip olan ülkelerin tarihlerini, oyunlarını, kültürlerini yansıtması için bir ortam oluşturmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kazancı, oluşturacakları komitelerle Dünya Göçebe Oyunları'nın iskeletini bir temel üzerine oturturacaklarını dile getirerek, "Bu temel iskeleti yönetme işi Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından yürütülmesini başta biz istiyoruz." diye konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü, cirit gibi oyunların sergilenmesi konusunda taleplerin olduğuna işaret eden Kazancı, "Tüm bu talepleri oluşturduğumuz komitelerde kararlaştıracağız. Her sene üzerlerine neler katabiliriz, neleri daha etkin hale getirebiliriz bunları tartışacağız ve bir şablon halinde Türk Konseyi’ne teslim edeceğiz ve daha sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nda sergilenmesini hem destekleyeceğiz hem isteyeceğiz." şeklinde konuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:55
  1. Dünya Entospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Juncker'dan ilginç tasvir: Merkel son derece vasıflı bir sanat eseri
    1. Juncker'dan ilginç tasvir: Merkel son..
    2. Aile Hekimliği Kongresi'nde "sağlık..
    3. Alkışla Derneği ve Ova köyleri..
    4. Dünya çocukları Antalya’da buluştu
    5. Muhtar hayatını kaybetti
    6. Maçın ardından
    7. Banyoda elektrik akımına kapılıp öldü
    8. ABD’de 10 sınıf arkadaşını öldürmek..
    9. Maçın ardından
    10. Genç kız, evinde silahla vurulmuş..
    11. Otelin balkonundan düşen Alman turist,..
    12. "Türkiye'de yılda 4 bin 700 çocuğa..
    13. Beyoğlu’nda 4 katlı binanın çatısında..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    15. 3'üncü kattaki balkondan düşen Nisa..
    16. Efeler Belediyesine çift tekerlekli..
    17. Aydın İl Turizm Koordinasyon..
    18. Nadal, Monte Carlo'ya yarı finalde..
    19. Mersin'de 6 bin 17 ecstasy hap ele..
    20. Edirne'de 84 düzensiz göçmen yakalandı
    21. "Aynı düşünceye sahip ülkelerin..
    22. Yürekler ağza geldi, neyse ki korkulan..
    23. Solo Türk İskenderun’da gösteri öncesi..
    24. Mardin'de tefecilik operasyonu! 2..
    25. Mardin merkezli FETÖ operasyonu! 5..
    26. Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza..
    27. Karaman: "Artık Fenerbahçe maçını..
    28. Genç hafızlar icazet merasiminde..
    29. Tohumlar Nilüfer’de takas edildi
    30. Dalgalar nedeniyle karaya oturan..
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!