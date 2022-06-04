Aynaya hiç mi bakmıyorsun Ümit Özdağ? Sima ile zeka yarıştıracaksak en sondasın!

Yeniakit.com.tr

Hizmet ettiği yabancı düşmanlığına ilişkin provokasyonunu sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeni Akit yazarı Vehbi Kara'yı bel altı ifadelerle hedef aldı.

Yeni Akit'teki köşesinde, "Darbeci yapılanma ve Ümit Özdağ" başlığını kullanarak, Özdağ'ın yabancı düşmanlığını körükleyen eylemlerine dikkat çeken Kara, "Ümit Özdağ ve onun gibiler iyi bilsin ki; Ensar’dan ilham alan ve İslam’ın emrettiği 'Müslümanlara şefkat ve misafirperver olma' düsturunu çok iyi bilen Türk Milleti; asla bu tuzaklara düşmeyecektir. ABD ve Ruslar gibi İslam düşmanı kâfirlerin bombalarından kaçarak ülkemize sığınan Müslüman kardeşlerimizi bu komitacıların keyfine göre göndermeyiz, vesselam..." mesajı verdi.

Vehbi Kara'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız

Çirkinlikte level atladı!

Vehbi Kara'nın sözlerine verecek cevap bulamayan Ümit Özdağ, çareyi bel altı saldırmakta buldu.

Kara'nın yazısını Twitter hesabından paylaşan Özdağ, "Yazarın fotoğrafı ne kadar zeki olduğunu gösteriyor." şeklinde çirkin ifadeler kullandı.

Ümit Özdağ'ın çirkin paylaşımı akıllara şu soruyu getirdi: Aynaya hiç mi bakmıyorsun Ümit Özdağ?