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Gündem AYM'ye yeni üye atandı
Gündem

AYM'ye yeni üye atandı

Yeniakit Publisher
2024-01-31 02:41:00 -
AYM'ye yeni üye atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Kararın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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