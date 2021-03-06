AYM’den HDP’li Irmak’a ret

Yüksek Mahkeme kararında, bireysel başvuruda bulunulduğu tarihte Irmak hakkında iki ayrı suçtan tutuklama kararı bulunduğuna işaret edilerek, “silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen tutuklama kararının mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Irmak’ın başvuruya konu olayda hükmen tutuklu olduğu kaydedilen kararda, “Ceza infaz kurumunda fiziksel olarak özgürlüğünden yoksun bırakılması söz konusu olmadığından kişi hürriyeti ve güvenliği hakkında yönelik bir ihlalin bulunmadığının açık olduğu anlaşılmıştır” denildi.