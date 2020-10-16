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Gündem AYM yetkisini aşmaya başladı
Gündem

AYM yetkisini aşmaya başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Anayasa Mahkemesinin bir nevi Yargıtay işi görmeye başladığını belirterek, “Burada bir yetki aşımı var” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:43:00 -
AYM yetkisini aşmaya başladı

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın yaptığı paylaşıma tepki gösteren MHP’li Yıldırım, AYM üyesinin paylaşımın vesayeti andırdığını ve darbe çağrışımı yaptığını belirterek şunları dile getirdi:

Hakim vesayeti başladı

“Hakim bey ‘Bu maksatla söylemedim’ diyor ama sonuç itibarıyla ‘Şüyuu, vukuundan beter’ diye bir tabir vardır. Askeri vesayet bitti, hakim vesayeti mi başladı? Soru işaretleri... Bu yanlış. Türkiye’de darbeler dönemi bitmiştir, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Anayasa Mahkemesi ile de ilgili Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu hadise bir bunun parlamenter sistemin ve darbenin ürünü olduğudur. Görevi nedir? Parlamentodan çıkan kanunların anayasaya uygun olup olmadığını izlenmesi, takibi ve düzeltilmesi.

Canı nasıl isterse 

Hem darbe ürünü hem de parlamenter sistemin ürünü... Bugün Türkiye’de sistem değişmiştir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmiştir. Bu sistem geldikten sonra kurum ve kuruluşların da yeni sisteme göre ayarlanması ve uygulanması gerekir. Görev ve yetkilerini de belirlemek gerekir. Önüne gelen Anayasa Mahkemesine müracaat ediyor. Bir nevi Yargıtay işi görmeye başladı. Kendi sınırlarını genişletiyor. Hiç kimsenin de müdahale etme gibi bir şansı yok. Yüksek mahkeme nasıl canı isterse öyle karar veriyor.”

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