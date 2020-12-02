  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AYM, "Büyükada davası"nda beraat eden Alman aktivistin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu
Aktüel

AYM, "Büyükada davası"nda beraat eden Alman aktivistin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:07:57 -
AYM, "Büyükada davası"nda beraat eden Alman aktivistin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen davada tutuklu yargılanan ve beraat eden Alman aktivist Peter Steudtner'in bireysel başvurusunu, başvuru yolları tüketilmediğinden kabul edilemez buldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükada'daki bir otelde 2017'de yapılan toplantıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Toplantıya katılan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından dava açıldı.

Bu davanın sanıklarından olan ve "silahlı terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKP-C'ye yardım" suçundan tutuklanan Alman uyruklu Peter Steudtner, yargılama sonucu beraat etti. Yargılama sırasında tahliyesine karar verilen Steudtner, ülkesine döndü.

Peter Steudtner, tutuklandığı dönemde yaptığı itirazlardan sonuç alamaması üzerine 18 Ağustos 2017'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.

Steudtner, tahliyesinin ardından da 24 Ocak 2018'de haksız olarak yakalandığı, gözaltına alındığı ve tutuklandığı iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesine tazminat davası açtı.

Anayasa Mahkemesi, Peter Steudtner'in bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

Gerekçede, bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilmesi için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması gerektiği vurgulandı.

Başvurucunun, haksız yere tutuklandığı iddiasıyla açtığı tazminat davasının Yargıtay aşamasının devam ettiği belirtilen gerekçede, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi
Gündem

Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki karayollarını Avrupa ve ABD ile karşılaştırdı. Özdemir yolların 5 kat daha iyi olduğunu söyledi...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hakkari Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay