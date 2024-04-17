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Aktüel AYM Başkanvekilli belli oldu
Aktüel

AYM Başkanvekilli belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-17 00:40:00 -
AYM Başkanvekilli belli oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Anayasanın 146’ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ile Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12’nci maddesine göre 16 Nisan günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.

Basri Bağcı kimdir?

Basri Bağcı, 1967 yılında Ankara-Elmadağ'da dünyaya geldi. Bağcı, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Ankara adli yargı hakim adayı olarak 1989 senesinde mesleğe başlayan Bağcı, sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük'te cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında adalet müfettişliği, adalet başmüfettişliği ve çeşitli görevlerinin ardından 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi.

Basri Bağcı, 2 Nisan 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 6 Nisan 2020 tarihinde görevine başlamıştı.​​​​​​​
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