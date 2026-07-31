AYM açıkladı: 744 bin bireysel başvurunun 640 bini sonuçlandırıldı

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, bireysel başvuru ve norm denetimi istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar Anayasa Mahkemesine 744 bin 379 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme bu başvurulardan 640 bin 880'ini sonuçlandırdı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 86,1 oldu. Derdest dosya sayısı ise 103 bin 499 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk 6 ayında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 29 bin 605 olurken, mahkemece 17 bin 792 başvuru sonuçlandırıldı.

Anayasa Mahkemesinin norm denetimi istatistiklerine göre ise 1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2026 arasında Yüksek Mahkemeye 572 iptal başvurusu, 2 bin 43 de itiraz başvurusu geldi, 516 iptal ve 1956 itiraz başvurusu sonuçlandırıldı. Bu yıl ise Anayasa Mahkemesine toplam 179 iptal ve itiraz başvurusu yapılırken, 150'si sonuçlandırıldı.