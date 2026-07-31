  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mısır'daki İHA saldırısını İran mı yaptı? Tahran'dan resmi açıklama geldi Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı 'Mursi'yi koruyamadık,sıra Gannuşi'de mi?' Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı! DEM’li Koçyiğit’e böyle tepki gösterdi: '28 Şubat Generalleriyle Yarışıyorsunuz!' 31 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 31 Temmuz 2024: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi (Hamas Lideri) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kritik atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de! Siyonist kumpas patladı! İran Dimyat’taki provokasyonu deşifre etti! Trump’ın savaş çığırtkanlığına ABD Senatosu’ndan yeşil ışık! Tahran’a yönelik tehdide onay verildi!
Gündem AYM açıkladı: 744 bin bireysel başvurunun 640 bini sonuçlandırıldı
Gündem

AYM açıkladı: 744 bin bireysel başvurunun 640 bini sonuçlandırıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AYM açıkladı: 744 bin bireysel başvurunun 640 bini sonuçlandırıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar yapılan 744 bin 379 bireysel başvurudan 640 bin 880'ini sonuçlandırdı. Bu yılın ilk 6 ayında ise AYM'ye yapılan 29 bin 605 bireysel başvurudan 17 bin 792'si sonuçlandırıldı.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, bireysel başvuru ve norm denetimi istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar Anayasa Mahkemesine 744 bin 379 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme bu başvurulardan 640 bin 880'ini sonuçlandırdı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 86,1 oldu. Derdest dosya sayısı ise 103 bin 499 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk 6 ayında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 29 bin 605 olurken, mahkemece 17 bin 792 başvuru sonuçlandırıldı.

Anayasa Mahkemesinin norm denetimi istatistiklerine göre ise 1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2026 arasında Yüksek Mahkemeye 572 iptal başvurusu, 2 bin 43 de itiraz başvurusu geldi, 516 iptal ve 1956 itiraz başvurusu sonuçlandırıldı. Bu yıl ise Anayasa Mahkemesine toplam 179 iptal ve itiraz başvurusu yapılırken, 150'si sonuçlandırıldı.

AYM son noktayı koydu: O kişilerin maaşı kesilecek
AYM son noktayı koydu: O kişilerin maaşı kesilecek

Gündem

AYM son noktayı koydu: O kişilerin maaşı kesilecek

AYM’den Madımak provokasyonunda tazminat kararı! Seyfi Dede kararttı fatura millete çıktı
AYM’den Madımak provokasyonunda tazminat kararı! Seyfi Dede kararttı fatura millete çıktı

Gündem

AYM’den Madımak provokasyonunda tazminat kararı! Seyfi Dede kararttı fatura millete çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23