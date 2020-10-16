AYM, 59 yıllık kamburumuz

Millet adına ancak millet aleyhine karar veren, sık sık siyasi polemik üreten, üyeleri aracılığıyla sivil iradeyi darbeyle tehdit eden Anayasa Mahkemesi (AYM) artık alarm veriyor. Verdiği tartışmalı hükümlerle eleştirilerin hedefinde yer alan, yetkilerini doğru biçimde kullanmayan Anayasa Mahkemesi’ne “Bir kez daha düşün” diyecek bir itiraz makamı bulunmuyor. Hukukçular ise Türkiye’nin hem güvenliğini hem hukukunu tehdit eder noktaya gelen Anayasa Mahkemesi’nin yapısını tekrar tartışmaya açtı.

Rüştünü ispatlayamamıştır

Avukat Kerami Özdemir, AYM’nin millete kendini ispatlayamadığını belirterek, “27 Mayıs darbecileri tarafından kurulan bir yargı kurumudur. Anayasa Mahkemesi, vesayet odaklarının haklarını koruma ve hak iradesini sulandırma amacıyla var edildi. Kurulduğu günden bu yana tartışılan kararlara imza atmıştır. Ülkeyi adeta partiler mezarlığına çevirmiştir. Refah ve Fazilet Partisi’ni haksızca kapatmıştır. Daha da vahimi ise AK Parti’nin kapatılmasına yönelik dava, yüksek mahkemede görülmüştür. Temel hak ve özgürlükler konusunda rüştünü ispatlayamamıştır” açıklamasında bulundu.

Yeniden yapılandırılmalıdır

Kerami Özdemir, “AYM, 59 yıllık ömründe hep tartışılmıştır. Kendisinden beklenen temel hak ve özgürlükleri koruma ve teminat altına alma görevini yerine getirememiştir. CHP, iktidarda olamamanın acısını ya da rövanşını Anayasa Mahkemesi’ni kullanarak alıyor. Yasama, yürütme ve yargı kendi içerisinde bağımsızdır ancak birbiriyle de bağlantılıdır. Yasamanın faaliyetini yargı organları kösteklemez. Yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığı; icraatları engelle, ülkeyi çıkmaza sürükle, temel hak ve özgürlükleri engelleyecek şekilde davran değildir. Anayasa Mahkemesi artık yeniden yapılandırılmalıdır ya da yapısı demokratik hale getirilmelidir” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın skandal paylaşımlarını da yorumlayan Özdemir, şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi ya da bir başka mahkeme üyesinin toplumun kafasında şüphe oluşturabilecek paylaşımda bulunması disiplin cezasını gerektirir. Hem bisiklet hem ışık göndermeleri tasvip edilecek şeyler değil. O yüzden bu kişinin derhal görevinden el çektirilmesi gerekir.”

Başörtüsü yasaklandı

Avukat Ahmet Özcan ise millete sırtını dönen AYM’nin varlığına ilişkin şunları söyledi: “Özellikle son süreçte verdiği kararlar, anayasaya ve kuruluş amacına aykırıdır. Bizlere hukuk fakültesinde, ‘AYM, yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetler’ diye öğretildi. 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağına neden olan genelge, AYM’nin bir kararındaki yorumundan yola çıkarak verilmişti. Anayasa Mahkemesi, dönem dönem üzerine vazife olmayan işlere bakıyor. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmadır. Gerekirse üye sayısının arttırılarak görev sınırları içerisinde kalacak şekle getirilmelidir. Bir yüksek mahkeme üyesinin ‘ışıklar yanıyor’ demesinin altındaki saiki sokakta çocuk bile biliyor. Bilinçaltlarını geçtim böyle bir mesaj paylaşılması bile hukuki garabet. Bir taraftan demokrasiyi savunuyorlar diğer yandan darbeye yol açmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 100 yıllık sistemi değiştirerek başkanlık sistemine geçtik. Yasaların da yeni sisteme uygun olması gerekir.”

Yeşil ışık yakılmıştı

AYM’nin yapısı ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur” derken, Başkan Erdoğan da “Parlamento, AYM ile ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım” demişti.