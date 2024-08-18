Aylarca basur olduğunu sandı, bağırsaklarından gazlı bez çıktı!
Ankara'da karıştığı bir kavgada bıçaklanan ve ameliyata alnına Yunus Emre Özdemir taburcu edildikten sonra tekrar rahatsızlandı. 6 ay basur olduğunu sanan ve bu şekilde yaşayan Özdemir'in ameliyatta karnında gazlı bez unutuluğu ortaya çıktı.
Ankara'da karıştığı bir kavgada bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Yunus Emre Özdemir (19), taburcu edildikten yaklaşık 4 ay sonra tekrar rahatsızlandı. 6 ay basur olduğunu sanarak yaşayan Özdemir'in, geçirdiği ilk ameliyatta karnında havlu büyüklüğünde gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise hastane tarafından konu ile ilgili idari inceleme başlatıldığı öğrenildi.