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Aykut Kocaman'dan iddialı açıklamalar: Galatasaray 9 puan alamaz... Beşiktaş, Galatasaray'ı yenemez

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman iddialı değerlendirmelerde bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 02:25
Aykut Kocaman'dan iddialı açıklamalar: Galatasaray 9 puan alamaz... Beşiktaş, Galatasaray'ı yenemez

Galatasaray’ın Başakşehir’i 2-0’la geçip liderlik koltuğuna oturmasına en fazla sevinenlerden birisi de Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman oldu... Pazar akşam zorlu karşılaşmayı yardımcıları ile beraber izleyen Kocaman oldukça iddialı:

Çok maçlar kaybettik. Önümüze çok da şans geldi. Lider bile olduk ama elimizle altın tepside iade ettik. Doğrularımızdan şaşmadık. Buraya kadar geldik. Allah’ın her zaman bir bildiği vardır. Lig bu akşam yeniden başladı. Galatasaray o 3 deplasmandan asla 9 puan çıkaramaz. Beşiktaş ise Galatasaray’ı TT Stadı’nda yenemez. Şu anda bir numaralı aday biziz. Tek yapmamız gereken tüm maçları kazanmak.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 02:25
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Süper Lig
  4. Galatasaray
  5. Beşiktaş

YORUM YAZ

  • OğuzhanOğuzhan11 sa önce
    Adam hoca değil! maç yorumcusu!
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