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Aykut Kocaman'dan flaş yorum: Finale gidecek takım sahadan çıkmalı demiştim, olmadı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahaya çıkmayan Beşiktaş için çarpıcı yorumlarda bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:26
Aykut Kocaman'dan flaş yorum: Finale gidecek takım sahadan çıkmalı demiştim, olmadı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahaya çıkmadığı mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle yanıldığını söylerken, Galatasaray ve şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

İşte Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamalar:

''Güçlü bir karar bu. Bir büyük takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve gerçekleştirmesi kolay değil. Yanıldım, gelmediler. Bunun sonucunda hakem daha kararını vermedi. Biraz daha bekleyeceğiz. Turu bu şekilde geçmenin benim açımdan hiç sevindirici bir tarafı yok. Tura zaten yakın gözüküyorduk. Her iki tarafın da haklı olduğu yanlar varken, kalan sürenin burada sonuçlanması benim en büyük dileğimdi.''

"KEŞKE OYNASAYDIK DA ELENSEYDİK"

''Finale gidecek takım sahadan çıkmalı demiştim, olmadı. Bu yaşadığım duyguya oynayarak elenmeyi tercih ederdim. Bu sahada çözümlenmeli, saha dışına taşırılmamalı.''

"BEŞİKTAŞ MAÇI, GALATASARAY MAÇINDAKİ HAKEM HATALARI..."

''Değişen bir şey yok. Giresunspor maçındaki sözlerimin ne olduğunu biliyorum. Beşiktaş maçının ne hale geldiğine bakılırsa, Galatasaray maçındaki hakem hataları bir düşünülürse sözlerimin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Giresunspor maçının ardından söylediklerimin arkasındayım. Sadece biraz daha fazla zorluyoruz.''

''Şampiyonluk şansı tamamen rakiplerimizin alacağı sonuçlara bağlı. Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyip kazanarak şampiyon olmak hedefimiz.''

''Akhisar maçı ciddi hasa verdi ama sadece Akhisar maçı değildi. Bizim yitirdiğimiz evre 11 haftadaki dağınıklık haliydi. Bu dağınıklık bizi çok etkiledi. Beni, takımı, takım kurgusunu, birçok şeyi etkiledi. 33 puanının 16'sını ilk haftalarda yitirdik. Bu takımın bir adım daha fazlasını yapabileceğini gözlemliyorum.''

KOCAMAN: ''ODAKLANMA PROBLEMLERİ YAŞADIK''

Aykut Kocaman, maç öncesindeki sohbet toplantısında da kısa bir değerlendirme yaptı.

İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:

''Aykut Kocaman: ''Odaklanmada problem oldu. 11 hafta 16-17 puan kayıp var, 33 puan. Sonraki hafta 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş ve 39 puan Galatasaray olması lazım. Galatasaray'ı ilk hafta aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu. İç saha temel olarak geçen sezondan beri problem çok fazla. Şampiyonluk, başarı denen şey senkronize birbirini tamamlayan bir bütün. Taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası, oyuncu, antrenör... Bu ayakların birbirini tamamlaması gerekiyor. Bu böyle değildi maalesef. Bu da direkt olarak son Beşiktaş maçındaki görüntülerde de esas itibarıyla doğru yapmamız gereken şeyleri sabırla yapma yoluna gittiğimiz vakit tepki başlıyor. Oyuncular da kendi düzeninden çıkıp bireyselleşmeye başlıyor. O bireyselleşme de bizim takımımız için sıkıntılı bir şey. Deplasman maçlarını bu anlamda daha iyi kontrol edebiliyoruz.''

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:26
  1. Giresun
  2. Aykut Kocaman
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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