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Aykut Kocaman: Beşiktaş sahadan çekildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:08
Aykut Kocaman: Beşiktaş sahadan çekildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1'lik Antalyaspor galibiyeti sonrasında sert açıklamalar yaptı.

Kocaman, 57. dakikasında yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynatılması gerektiğini dile getirdi. Kocaman ayrıca, "Olmayan şeylerin, olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp" ifadelerini kullandı. Kocaman, Antalyaspor maçında Şenol Güneş'e edilen küfürleri de kınadı

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

ŞANSSIZ BİR HAKEM KARARI

Çok akışkan bir oyunla başlamamıştık ama öne geçmeyi başardık. Sonra aradık, 3. golü de attık ama şanssız bir hakem kararı diyelim ona. Antalyaspor'u oyunun dışına iteceğimiz andı, olmadı. Sonra yavaş yavaş kontrolü rakibe verdik. Kolay olmuyor maçlar ama rakibin bu kadar açık oynadığı maçta, yakaladığımız fırsatlardan birkaçını daha değerlendirebilirdik. Bu da kalan sürede olası ihtimallerde işimize yarayabilecek bir şeydi.

'BİZ DE BURADAYIZ'

Bugün statları doldurmasa da, sahayı 'Biz de buradayız' diye dolduran bir taraftarımız vardı. Sezon içinde görmediğimiz kadar kuvvetli, sahaya enerji katan bir elektrikti. Tam olarak bu değil Fenerbahçe taraftarı ama formdaydılar. Umarım böyle devam eder."

SAHADAN ÇEKİLEN TAKIM BEŞİKTAŞ

Hiç tartışmasız, maçın kalan süresinin oynanmasını bekliyorum. Sahadan çekilen takım Beşiktaş. Tüm görüntülerde çok net gözüküyor. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, hükmen galibiyet gibi şeyler söylemiyorum. Beşiktaş hem tarihsel mirasıyla, hem gücüyle kalan dakikalarda da finali alabilir. Bu maçı tatil edecek hiçbir şey yok ortada. Akılsız bir insan değiliz, bir takım olayları görmeyen de değiliz. Bir takım şeyler oluyor. Korner direklerinin oralarına oturmuş bir takım insanlar maçın tatil edilmesi için uğraştı. 2. yarıdan itibaren de Beşiktaşlı oyuncular provokasyona uğraştı. Olmayan şeylerin, olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Son derece ayıp. Esas provokasyon bunlar. Hiçbir canlıya şiddeti ve bir şey atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum.

İSYANIMIZIN NEDENİ...

Bunlar sadece Fenerbahçe stadında olmuyor, Beşiktaş stadında da, Galatasaray stadında da oluyor. Her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. İsyanımız, tepkimiz buna. "

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:08
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