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Gündem Ayının kovaladığı adam kayalıklardan düşerek yaralandı
Gündem

Ayının kovaladığı adam kayalıklardan düşerek yaralandı

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Ayının kovaladığı adam kayalıklardan düşerek yaralandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kendisini kovalayan bir anne ayıdan kaçarken kayalıklardan düşen ve yaralanan şahıs ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Işıkveren köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede büyükbaş hayvanlarını otlatan 43 yaşındaki İlhan Atlı, yanında yavrusu bulunan bir ayıyla karşılaştı. Ayının saldırı girişimi üzerine panikleyen Atlı, bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Düştüğü yerde yaralanan Atlı, cep telefonuyla yakınlarına ulaşarak yardım istedi. Hastanede götürülen Atlı tedavi altına alındı.

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