Ayıklanmış nar ile ne yapılır? Nar reçeli yapımı: Muhteşem tarif, en güzel reçel

Narda hangi vitaminler var?

Nar, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. C vitamini, her türlü enfeksiyona karşı savaşır, hücrelerde hasar oluşumunu engelleyerek tüm kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Tek bir nardan yapılan nar suyu, günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılar.

Ayıklanmış nar ile ne yapılır?

En güzel reçeli yapabilirsiniz...

Nar Reçeli (Muhteşem Tarif) Tarifi İçin Malzemeler

5 adet büyük nar

5 bardak toz şeker (200ml)

1 limon tuzu (Tane)

2 bardak su

Nar Reçeli (Muhteşem Tarif) Tarifi Nasıl Yapılır?

Narı güzelce temizleyip şekerini de ekleyip 8 saat bekletelim.

Şekeri ekleyince narla iyice karıştıralım ki nar kaynarken erimesin.

8 saat sonra 2 bardak da su ekleyip kıvam alana kadar kaynatalım.

Limon tuzu da ekleyelim kaynarken kıvamını 50 dakikadan sonra kaşıktan hafif yoğun akmasından anlayabiliriz.

Kıvam alan reçelimizi kavanozlayıp ters çevirip dinlendirelim.

Afiyet olsun.

Not: Narin tatlı olmasına dikkat edelim. Suyu çok olsun isterseniz suyu 3 su bardağı koyabilirsiniz.