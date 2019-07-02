Ayhan Sincek, geleceğin sigortacılık modelini anlattı: Hem seri hizmet veriyor hem merakları gideriyor

Faizsiz bireysel emeklilik ve katılım sigortacılığının öncü markası Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Dijitalleşme süreçlerine yaptığımız yatırımlarla ve geliştirdiğimiz inovatif uygulamalarımızla müşterilerimiz, gerek web sitemiz ve internet şubemiz, gerekse mobil uygulamamız aracılığıyla tüm işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Tasarruflar cepte

‘Katılım Cep’ adını verdiğimiz mobil şubemiz ile katılımcılar, tasarruflarını anlık görüntüleyebiliyor ve fon dağılım değişikliği, katkı payı değişikliği gibi pek çok işlemi telefonları üzerinden yapabilme rahatlığını yaşıyor. Web sitemizi ziyaret edenler, faizsiz sigortacılık ve BES konusunda merak ettikleri pek çok bilgiye ulaşabiliyor.

Müşteri memnuniyeti artacak

Tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için web sitemizi ziyaret edenlerin fon bültenlerimiz, BES ve OKS ile ilgili kitapçıklarımız, katılım sigortacılığı sayfalarımız gibi geniş yelpazede bilgi ve içeriğe ulaşmaları mümkün. Yapay zeka uygulamalarını süreçlerimize nasıl entegre edebileceğimiz konusunda çalışmalarımız sürüyor, böylece tüm iş süreçlerimizde hız ve verimlilik sağlayarak müşteri memnuniyetini daha da arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Online süreçler çok kolay ve çok kazançlı

Ayhan Sincek, “OKS gibi kurumlar için iş yükü olan bir süreci dijital altyapı ve uygulamalarımızla kolayca yönetebiliyoruz. Kurumlar OKS’de online olarak dosyasını yükleyerek ve parasını göndererek birkaç dakikada işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Hizmet verdiğimiz kurumsal müşterilerin yanı sıra bireysel müşterilerimiz de işlemlerini internet şube üzerinden hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebiliyor” şeklinde konuştu. Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimiz, fon yönetimi süreçlerini mobil ve internet şubemiz aracılığıyla da yönetebiliyor. Müşterileriniz, iç verim getiri hesaplaması ile geçmiş fon bilgilerini analiz ederek getiri oranını görebilir, fon seçenekleriyle mevcut durumunu, diğer fon getirilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı bulur. Ayrıca kişisel risk profilini oluşturup fon dağılımını telefonundan revize edebilir.”

5 yıllık hedefleri aştık

“Katılım Emeklilik olarak 5 yıllık hedeflerimizi, sektörümüzün iki katı oranda büyüyerek, 4 yılda aşmayı başardık. 586 bin BES sözleşmesine ve 1 milyar 861 milyon lira fon büyüklüğüne ulaştık. Gelecek beş yılda da başarılarımızın artarak devam edeceğini umuyorum.”