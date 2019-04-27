Ayew ıslıklandı Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew’e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew’e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında tribünler Andre Ayew’e tepki gösterdi. Oyun içerisindeki top kayıplarıyla tepki gören Ganalı futbolcu tribünler tarafından ıslıklandı. Müsabaka içinde top Ayew’e geldiği her anda sarı-lacivertli taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.

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