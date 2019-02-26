Aydınlı gençler kar şenliğine katıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Aydın Kayak ve Kızak İl Temsilciliğinin destekleriyle gerçekleştirilen Kar Şenliği Etkinliği gençler tarafından büyük ilgi gördü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 30 lise öğrencisini Kar Şenliği Etkinliği kapsamında Denizli ili Tavas ilçesi Bozdağ Nikfer Kayak Merkezine götürerek unutulmayacak bir gün yaşattı.

Kar ile İlk Kez Tanıştılar

İlk kez kar ile tanışan gençlerin kayak ve kızak sporlarına ilgileri arttı. Etkinliğe katılan gençler organizasyonu yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, imkanlar doğrultusunda gençlerin kış sporlarına ilgilerinin artması ve keyifli vakit geçirmeleri için bu tür etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.