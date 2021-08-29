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Ekonomi Aydınlatma malzemesi satın alınacak
Ekonomi

Aydınlatma malzemesi satın alınacak

Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından aydınlatma malzemesi satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 16:12:00 -
Aydınlatma malzemesi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Nevşehir Belediyesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilanda yer almakta.

Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici tarafından sevkiyatı yapılan direk, armatür ve ekipmanları Nevşehir Belediyesi deposuna indirilecek. İdare tarafından malzemeler sahaya nakil edilecek olup Belediye ve Yüklenici personelleri tarafından montaj ve dikimi gerçekleştirecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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