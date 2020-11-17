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Aktüel Aydın'daki "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi
Aktüel

Aydın'daki "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:36:33 -
Aydın'daki "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

AYDIN (AA) - Aydın’da, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan davada aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı görüldü.

Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Çerçioğlu ve Karaaslan katılmadı.

Duruşmada sanık avukatları ek savunma talebinde bulundu. Talep üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 2 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında usulsüzlükler yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Mersin'deki FETÖ davasının sanığı ve bu davada da tutuksuz yargılanan Karaaslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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