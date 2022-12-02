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Aktüel Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Aktüel

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Aydın'da zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 19:32:00 -
Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Aydın'ın Köşk ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

Cevdet Kurt idaresindeki 35 PK 995 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Aydın-Denizli kara yolu Çarşı Mahallesi'nde, Emrullah Özdemir'in kullandığı 09 EZ 747 plakalı minibüsle çarpışmasının ardından yol kenarındaki otomobil ve tıra çarptı.

Sürücüler Kurt ve Özdemir ile tır şoförü Bilal Çolakoğlu ve otobüs muavini Doğan Özkaya yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkaya'nın kendisine müdahale edilirken sigara içmeye devam etmesine sağlık ekipleri ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı olan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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