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Aydın'da süt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada seyahat izni alarak karısının kullandığı otomobille yola çıkan 68 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:30:31 -
Aydın'da süt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da süt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacer Ginçay'ın (61) kullandığı 34 SZ 2263 plakalı otomobil, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde A.Ç. yönetimindeki 35 ABJ 641 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen seyahat izni kapsamında yola çıktıkları öğrenilen 68 yaşındaki eşi Cemal Adnan Ginçay yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çifti çevredeki hastanelere kaldırdı.

Cemal Adnan Ginçay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, eşi Hacer Ginçay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tanker sürücüsü gözaltına alındı.


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