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Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri sürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ilk genelinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor.

13 Ağustos 2019 Salı 09:09
Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri sürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ilk genelinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor.


Aydın’da geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 19 adet olark gerçekleşti. Bu şikayetlerin birer adet garanti belgesi satış sonrası servis hizmetleri ve paket tur şikayetleri ile 17 adet ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 7’si mobilya, ikişer adet cep telefonu, televizyon ve buzdolabı ile birer adet klima, motosiklet, kargo taşımacılığı ve düğün iptalinden oluştu.



İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 16 Temmuz 2019 ve 30 Temmuz 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 5’i tüketici lehine ve 4’ü tüketici aleyhine olmak üzere toplam 9 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı.Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 5 bilirkişi ataması yapıldı.



Ticari elektronik ileti şikayetleri


Temmuz ayı içerisinde Ticaret Bakanlığı Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan 30 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait şikayet başvurularına istinaden kanuna aykırılıktan dolayı ilgili firmalara idari para cezası uygulandı. TİSS sistemi üzerinden alınan 30 adet şikayet işleme alınarak gerekli inceleme yapıldı. Bu şikayetlerden 8’i bahis şikayetlerinden oluştuğu için sistem üzerinden Bakanlığa ve 6’sı da işlem yapılmak üzere diğer illere gönderildi. 4’ü eksik bilgi ve kanun kapsamında olmadığından reddedildi. 12’si hakkında inceleme devam ediyor.



Piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, İncirliova, Germencik, Kuşadası ve Didim ilçelerinde 13 işyerinde 53 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aykırılığı tespit edilen 5 firmaya 10 bin 955 TL idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:09
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