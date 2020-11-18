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Aktüel Aydın'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Aydın'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:56:46 -
Aydın'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yüksel Kortun yönetimindeki 09 PB 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akbük Mahallesi Efes Sitesi Deniz Sokak'taki beton direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bina ve yol arasındaki boşluğa düştü.

Kazada, Yüksel Kortun ile eşi Perihan Kortun ağır yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Kortun, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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