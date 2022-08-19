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Gündem Aydın'da orman yangını! Kısa sürede yayıldı
Gündem

Aydın'da orman yangını! Kısa sürede yayıldı

Aydın-Söke'de orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 00:36:00 -
Aydın'da orman yangını! Kısa sürede yayıldı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda yangın çıktığı bildirildi. Kısa sürede geniş bir alana yayıldığı belirtilen yangının ardından bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı arazözler sevk edildi.

Saat 21.30 sıralarında çıktığı bildirilen yangının henüz nedeni belirlenemezken alevleri yöre halkı fark ederek durumu haber verdi.

Kısa sürede yayılan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı.

Ekiplerin yangının yayılmasını engellemek için çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiği bildirildi.

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