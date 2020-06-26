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Aktüel

Aydın'da motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 22:15:54 -
Aydın'da motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki kazada motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Dalama Mahallesi'nde Nazmi Cihan Çırakoğlu yönetimindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Beki'ye, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nazmi Cihan Çırakoğlu ile Mustafa Beki, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Beki, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, çırakoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen Beki'ye ve daha sonra park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

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