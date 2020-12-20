Aydın'da minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı
AYDIN AA - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Hasan Karip (21) idaresindeki 09 ZE 013 plakalı minibüs ile Mahmut Doğan yönetimindeki filyasyon ekibinin bulunduğu 09 AEG 101 plakalı hafif ticari araç, Demirciler Mahallesinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hasan Karip ve minibüsteki yolcular Bircan Karip, Kübra Karlıdağ, Nazife Yılmaz ve Hasan Karip (52) yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.