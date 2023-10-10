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Gündem Aydın'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
Gündem

Aydın'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Yeniakit Publisher
2023-10-10 02:54:00 -
Aydın'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.

Saat 01.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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