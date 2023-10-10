Aydın'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.
Saat 01.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
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