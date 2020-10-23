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Aktüel Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 ölü
Aktüel

Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:03:40 -
Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Murat Öztürk idaresindeki 35 AFT 482 plakalı tır, Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcepınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Veysel Aydoğdu (45) yönetimindeki 48 EJ 184 plakalı tıra çarptı.

Tırda sıkışan Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak Germencik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten işledi.

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