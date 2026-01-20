  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Aydın’da dehşet: Evini ve aracını yaktı, kendini vurdu
Gündem

Aydın’da dehşet: Evini ve aracını yaktı, kendini vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aydın’da dehşet: Evini ve aracını yaktı, kendini vurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde Mesut Moralı (63), önce evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra silahla kendini ağır şekilde yaraladı. Tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Ocak'ta Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mesut Moralı, önce evini ardından otomobilini ateşe verdi.

Daha sonra av tüfeğiyle kendini başından ağır şekilde yaraladı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Mesut Moralı, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mesut Moralı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

