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Aktüel Aydın’da bıçaklı kavga: Yaralılar var
Aktüel

Aydın’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 23:26:00 -
Aydın’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Anadolu Bulvarı hemzemin geçit mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olayın taraflarını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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