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Yaşam Aydın'da akrabalarına kızan şahıs sokaktaki tüm evleri ateşe verdi
Yaşam

Aydın'da akrabalarına kızan şahıs sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalarına sinirlenen yeğen, aynı sokakta bulunan amcalarına ait 6 evi ateşe verdi. Yangını söndürmeye çalışanlara da engel olmaya çalışan şahıs, polisler gelmeden olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 00:13:00 -
Aydın'da akrabalarına kızan şahıs sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Aydın'da bilinmeyen sebepten dolayı akrabalarına kızan şahıs, 6 evi ateşe verdi. İtfaiye yangına müdahale etmek istedi ancak öfkeli şahıs engel olmaya çalıştı. Polis gelmeden bölgeden kaçan o saldırgan yeğenin yakınları, daha önce de yeğenleri tarafından evlerinin yakıldığını söyleyerek tutuklanmamasına isyan etti.

Amcalarına ait evleri ateşe verdi

İlginç olay akşam saatlerinde Aydın Efeler İlçe merkezi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1622 sokakta oturan Y.Y. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple sülalesindeki şahıslara kızınca aynı sokakta bulunan amcalarına ait 6 evi ateşe verdi. Kundaklanan evlerden 5’i yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evini söndürenlere engel olmaya çalıştı

Bölgedeki evlerden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Yardım Hattı’nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yangınlara müdahale etmek isteyince evleri ateşe veren şahsın yukarıdan tahta kanepe ve kasa fırlatması üzerine polis ekiplerinden yardım istendi.

Polislerin gelmesi üzerine şahıs bölgeden kaçınca itfaiye ekipleri polis koruması eşliğinde yanan evleri söndürmeye çalıştı.

Evleri daha önce de yakmış

Olaydan haberdar olarak evlerine gelen aile fertleri aynı anda 5 evin yeğenleri tarafından kundaklanarak yakıldığını öğrenince adeta isyan etti. Yeğenleri tarafından daha önce de evlerinin yakıldığını belirten aile fertleri, “Bu ne biçim adalet. Daha önce de evlerimiz yakıldı. Şikayetçi olduk. Yakan kişi bizden önce çıkıp gitti. Böyle kişileri tutuklamayan hakim ve savcılara ne diyelim” diyerek olaya tepki gösterdiler.

"Yarın canımızı gasp edecek” 

Evi yanan kadınlardan biri ise çok zor şartlarda evini yaptırdığını belirterek, “Pamuk tarlalarında çalışarak bu evi yaptırdık. Çekmediğim kalmadı. Ne olur devlet yardımcı olsun. Bu kişi bugün evlerimizi yakıyor. Yarın canımızı gasp edecek” diyerek gözyaşı döktü.

Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evleri ateşe verip kaçan Y.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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